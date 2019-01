„Ich möchte abwarten, was am Saisonende läuft“

Als Retter in der Not geholt, sollte Hans Kossmann die strauchelnden Grizzlys zurück in die Spur bringen. Der gebürtige Kanadier ist seit dem 23. Oktober Cheftrainer des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten, folgte auf den glücklosen Pekka Tirkkonen. Seitdem war Kossmann fast unentwegt im Einsatz,...