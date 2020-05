Corona in Braunschweig: Fakten, Krankheitssymptome, Virus

In einer dezentralen Wohngruppe für Menschen mit Behinderung ist am Freitag eine Frau positiv auf Covid-19 getestet worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat die Bewohnerin nur leichte Symptome und kann daher in ihrem Zimmer in Quarantäne bleiben. Das Gesundheitsamt sei in Kontakt mit der Einrichtung und habe mit der Leiterin alle nötigen Maßnahmen geklärt. Bei den anderen fünf Bewohnerinnen und Bewohnern seien jetzt ebenfalls vorsorglich Abstriche gemacht worden.

Für Samstag hat die Partei „Die Rechte“ eine Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen angemeldet. Die Stadt hatte diese Demo zwar untersagt, aber das Verwaltungsgericht und in der Folge auch das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg haben diese Entscheidung aufgehoben. Die Kundgebung kann also stattfinden – außerdem gibt es am Samstag zwei weitere Demos.

Lust auf Rummel? Dann nichts wie hin zum Messegelände an der Eisenbütteler Straße. Die Braunschweiger Schausteller haben dort eine „Kirmes to go“ aufgebaut. Man kann sogar mit dem Auto vorfahren.

Auf dem Schützenplatz ist das Braunschweiger Autokino gestartet. Die erste Vorstellung war komplett ausverkauft.

Diese Lockerungen gelten ab Montag, 25. Mai

Das Freibad Bürgerpark öffnet mit besonderen Zeitfenstern und Hygiene-Auflagen. So sind zum Beispiel verschiedene Zeitfenster vorgesehen. Tickets sind ausschließlich jeweils online erhältlich.

Auch die Fitnessstudios dürfen dann unter Auflagen wieder an den Start gehen. Auch der Reha- und Gesundheitssport profitiert davon.

Ebenso können die Kinder- und Jugendzentren öffnen – es gibt zwar einige Einschränkungen, aber viele Angebote sind möglich.

Viele Kurse der Volkshochschule starten wieder. Pro Kurs können bis zu zehn Teilnehmer mit dem vorgeschriebenen Abstand unterrichtet werden. Auch im Haus der Familie gibt es wieder Veranstaltungen.

Von Montag an dürfen Restaurants wieder mehr als die Hälfte ihrer Plätze vergeben. Die bisherige 50-Prozent-Regelung, die seit dem Wiederanlauf der Gastronomie am 11. Mai galt, entfällt. Allerdings müssen Mindestabstände eingehalten werden. Bis auf den letzten Platz können viele Gastwirte die Restaurants also weiterhin nicht belegen. Übrigens: Das Stadtmarketing und die Wirtschaftsförderung stellen den Braunschweiger Gastronomen und ihren Gästen ein Reservierungssystem kostenfrei zur Verfügung.

Hotels können am Montag ihre Häuser wieder für Touristen öffnen, und das mit einer Auslastung von bis zu 60 Prozent.

Die Tagespflege für Ältere und Pflegebedürftige sowie für Menschen mit Behinderung darf von Montag an maximal die Hälfte der Plätze wieder belegen, ein Hygienekonzept vorausgesetzt. Auch Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Tagesförderstätten dürfen die Hälfte der Plätze dann öffnen. Außerdem können Menschen, die soziale, pädagogische oder psychologische Unterstützung brauchen, wieder die entsprechenden Beratungsstellen aufsuchen.

Diese Einrichtungen sind weiterhin geschlossen

Wann Schwimmbäder wieder öffnen dürfen, ist noch offen. Das Gleiche gilt für Bars, Kneipen und Diskotheken sowie Indoor-Freizeiteinrichtungen wie Kinos und Theater. Der Stufenplan sieht für deren Öffnung noch kein Datum vor. Ebenso müssen sich Tanzschüler noch gedulden. Bisher dürfen Braunschweigs Tanzschulen nicht öffnen.

Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sowie Schützenfeste und Ähnliches bleiben bis 31. August verboten. Auch öffentliche Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern sind zunächst weiterhin untersagt.

Die Kontaktbeschränkungen sollen weiter gelten. Das heißt: In der Öffentlichkeit dürfen sich die Mitglieder von maximal zwei Haushalten treffen.

Entwicklung der Infektionen in Braunschweig

Bislang wurden insgesamt 327 Corona-Infektionen in Braunschweig nachgewiesen (Stand Freitag, 22. Mai). Die gute Nachricht: Zwischen Sonntag, 17. Mai, und Donnerstag, 21. Mai, gab es keine Neuinfektion. Laut der Stadtverwaltung sind aktuell 24 Menschen erkrankt. 288 sind bereits genesen.

Bislang sind in Braunschweig 15 Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Alle Verstorbenen waren zwischen 62 und 96 Jahren alt, darunter insgesamt vier Bewohnerinnen und ein Bewohner des Awo-Pflegeheims in Querum. In der Statistik werden alle Menschen erfasst, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Es wird nicht differenziert, ob ein Patient an Covid-19 gestorben ist oder an einer anderen schweren Vorerkrankung.

In Braunschweigs Krankenhäusern werden zurzeit 7 Patienten mit Covid-19 behandelt. Darunter sind auch Patienten aus der Region.

Die nächste Aktualisierung kommt am Montag, 25. Mai.

Ab 90 Neu-Infektionen innerhalb von sieben Tagen ist in Braunschweig wieder mit Beschränkungen zu rechnen. Das Ziel: eine Überlastung von Kliniken und Gesundheitsamt verhindern. Die Stadtverwaltung hat dem Rat die „Corona-Ampel“ vorgestellt.

Was ist bereits wieder erlaubt? Wer hat geöffnet?

Die Restaurants, Cafés, Imbisse, Kantinen und Biergärten dürfen seit 11. Mai wieder öffnen. Das Servicepersonal muss Mundschutz tragen, die Gäste nicht. Eine Reservierung ist keine Pflicht, wird aber empfohlen. Die Betreiber müssen den Namen, Anschrift und Telefonnummer jedes Gastes dokumentieren und drei Wochen aufbewahren, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann. Kneipen dürfen aber Freiflächen öffnen, also Außengastronomie. Der Start für die Gastronomie verlief schleppend.

Die 800-Quadratmeter-Regelung für Geschäfte ist entfallen. Große Geschäfte dürfen auf voller Fläche öffnen. Viele haben dies auch sofort umgesetzt, zum Beispiel Karstadt, Galeria, H&M, Peek&Cloppenburg, Ikea, Porta, Mediamarkt, Saturn, C&A und etliche mehr. Die Zahl der Passanten in der Innenstadt ist in den vergangenen Tagen gestiegen, ist aber vom Normalniveau noch deutlich entfernt.

Die Zwei-Personen-Regel wurde ausgeweitet: Zwar sind Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum auch weiterhin in der Regel auf höchstens zwei Personen beschränkt. Man darf sich aber inzwischen auch mit den Mitgliedern eines (einzigen) weiteren Hausstandes in der Öffentlichkeit, etwa im Park, oder auch mit einer anderen Familie oder einem anderen Paar im Restaurant treffen.

Die Haus- und Fachärzte arbeiten wieder im Regelbetrieb. Auch Routinekontrollen, Vorsorgeuntersuchungen und ambulante Operationen sind in Praxen wieder möglich. Notwendig ist eine telefonische Terminvereinbarung. Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Osteopathen praktizieren wieder.

Bei Hochzeiten und Beerdigungen im engsten Familien- und Freundeskreis liegt die Höchstgrenze jetzt bei 20 Teilnehmern. Im Braunschweiger Standesamt sind wieder Eheschließungen mit sechs Gästen und einem weiteren Stehplatz möglich – alle Anwesenden müssen Alltagsmasken tragen, abgesehen vom Brautpaar und der Standesbeamtin. Auch im Schloss Richmond und in der Jakobskemenate sind Trauungen möglich.

Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Campingplätze, Wohnmobilstellplätze und Bootsliegeplätze können wieder an Gäste vermietet werden. Für Ferienwohnungen und Ferienhäuser gilt dabei eine Wiederbelegungsfrist von sieben Tagen. Das bedeutet dem Land zufolge, dass Vermieter erst nach sieben Tagen neu vermieten dürfen. Campingplätze, Wohnmobilstellplätze und Bootsliegeplätze dürfen zu 50 Prozent belegt werden. Zweitwohnungsbesitzer dürfen wieder in ihre Wochenend- und Ferienhäuser, auch Dauercampen ist wieder erlaubt.

Friseure dürfen wieder Haare schneiden. Manikürestudios, Pedikürestudios, Kosmetikstudios und Massagepraxen haben mit strengen Hygieneauflagen wieder geöffnet.

In den Fahrschulen können wieder der Praxisunterricht sowie praktische Prüfungen für den Auto- und LKW-Führerschein stattfinden.

Der Zoo in Stöckheim ist für Besucher geöffnet. TU-Studenten haben eine Internet-Plattform entwickelt, über die Futterpakete für Zoo-Tiere gekauft werden können. Das Füttern geht jetzt also auch virtuell.

Der Botanische Garten der Technischen Universität Braunschweig ist geöffnet. Die Gartenerweiterung und die Schaugewächshäuser müssen bis auf weiteres Geschlossen bleiben. Picknicke sind nicht möglich. Öffnungszeiten: Montags geschlossen, dienstags bis freitags 10 bis 16 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 18 Uhr. Bei Regenwetter bleibt der Garten geschlossen.

Viele evangelische Kirchengemeinden in Braunschweig laden seit 10. Mai wieder zum Gottesdienst ein, auch der Dom. Die katholische Kirche startete am 16. Mai mit Gottesdiensten in verkürzter Form.

Das Lagerverbot in Parks und auf Grünflächen ist aufgehoben. Die 240 Spielplätze und 55 Bolzplätze in Braunschweig dürfen wieder genutzt werden. Die Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden, und es ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen einzuhalten.

Auch Sport im Freien ist erlaubt, sofern ein Mindestabstand von 2 Metern eingehalten wird. Es geht um kontaktlose Sportarten wie Tennis, Golf, Reiten oder Leichtathletik. Dies gilt sowohl für den Vereinssport, als auch für Freizeitsportler. Auch Mannschaftssportarten können eingeschränkt betrieben werden. Das heißt, der kontaktlose, nicht wettkampforientierte Trainingsbetrieb im Freien in Kleingruppen ist möglich. Belegungspläne von durch die Stadt betreuten und verwalteten Sportanlagen gelten wieder. Duschen und Umkleiden in Vereinsheimen und Sportfunktionsgebäuden dürfen nicht genutzt werden. Die öffentlichen und privaten Sportanlagen bleiben weiterhin für den Publikumsverkehr und Besuche geschlossen, Vereinszusammenkünfte sind weiterhin nicht möglich.

Mehrere Museen sind wieder geöffnet: Das Naturhistorische Museum (maximal 50 Besucher gleichzeitig), das Braunschweigischen Landesmuseum (Kindermuseum / nur nach Anmeldung unter (0531) 12252424, für jede Familie eineinhalb Stunden lang, Eintritt frei), das Städtische Museum (30 Besucher gleichzeitig / Maskenpflicht / Sonderausstellung „Im Licht der Medici“), der Kunstverein, das Museum für Photographie und die halle267 (Peter Tuma mit seiner Ausstellung „Am Wege“ / maximal 10 Besucher / Maskenpflicht), das Herzog-Anton-Ulrich-Museum (nur 50 Besucher gleichzeitig, Kabinette geschlossen, reduzierter Eintrittspreis von 2,50 Euro, Burg Dankwarderode geschlossen). Auch das Stadtarchiv hat wieder geöffnet (maximal fünf Besucher am Tag / Anmeldung per Telefon oder Mail).

Übrigens: Das Braunschweigische Landesmuseum sammelt zurzeit verschiedenste Objekte rund um Corona, zum Beispiel selbstgenähte Masken, Fotos, Ganzkörper-Schutzanzüge, Tagebücher und Alu-Hüte. All dies soll der Nachwelt die Corona-Pandemie näher bringen.

Das Wichtigste rund um Kita und Schule

Die Stadt baut die Notbetreuung in Kitas und für Schulkinder auf 50 Prozent aus. Familie können ihren Bedarf bis Montag, 18. Mai, anmelden. Auch berufstätige Alleinerziehende und andere können die Notbetreuung jetzt nutzen. Der Regelbetrieb in den Kitas soll nach dem Stufenplan des Landes voraussichtlich ab 1. August wieder aufgenommen werden.

Einschulungen sind im kommenden Schuljahr auch ohne Schuleingangsuntersuchung möglich. Aufgrund der Corona-Beschränkungen mussten die Untersuchungen zeitweise ausgesetzt werden. Zwar waren laut der Stadtverwaltung vorher schon 75 Prozent der Vorschulkinder untersucht worden. Und seit dem 11. Mai führe das Gesundheitsamt unter erhöhten Hygieneanforderungen auch wieder Schuleingangsuntersuchungen durch. Aber es werde voraussichtlich nicht gelingen, alle anderen Vorschulkinder noch rechtzeitig zu untersuchen – sie können trotzdem eingeschult werden.

Die Rückkehrtermine für die noch ausstehenden Jahrgänge an den Schulen stehen jetzt fest. Nach einer Aufstellung des Kultusministeriums starten die 9., 10. und 3. Klassen wie bereits bekannt am 18. Mai und die 11. Klassen am 25. Mai. Es folgen die 7., 8. und 2. Klassen am 3. Juni (nach Pfingsten) und die Klassen 5, 6 und 1 am 15. Juni.

An der Realschule Maschstraße gab es einen Corona-Fall: Eine Lehrerin hat sich infiziert. Der Unterricht wurde am 11. Mai vorübergehend ausgesetzt. Eine Klasse muss jetzt zwei Wochen lang in Quarantäne. Die anderen beiden Abschlussklassen haben den Unterricht am 12. Mai wieder aufgenommen.

Seit 4. Mai gehen die Viertklässler wieder in die Grundschulen. Wie der „erste Schultag“ gelaufen ist und worauf Kinder und Lehrer achten müssen, erläutert Gabriele Hübner, die Leiterin der Grundschule Hohestieg, im Interview.

Die Anmeldung für Erstklässler im Schuljahr 2021/22 und für künftige Fünftklässler im kommenden Schuljahr läuft wegen der Corona-Pandemie ist dieses Mal ein kontaktloses Verfahren vorgesehen. Die Eltern sollen zur Anmeldung ihrer Kinder nicht in die Schulen kommen.

Der Stadtschülerrat hat ein Video gedreht mit Tipps, wie sich Schüler am besten vor einer Infektion schützen können. Fünf Regeln werden insgesamt aufgestellt. Inzwischen gibt es auch ein Video für Grundschulen.

Die ersten Schüler sind zurück an der Schule – doch vom normalen Schulbetrieb sind alle noch weit entfernt. Wie der Start in Braunschweig lief, und worauf Schüler und Lehrer achten müssen, lesen Sie hier.

Schule im Corona-Modus: Schüler des zehnten Jahrgangs der Sally-Perel-Gesamtschule in Volkmarode haben an ihrem ersten Schultag nach der Corona-Zwangspause aufgeschrieben, was sie zurzeit bewegt. Entstanden sind sehr persönliche „Innere Monologe“.

Schüler der IGS Franzsches Feld und anderer Schulen fordern, dass die Abitur-Prüfungen ausfallen sollen. Die Lernbedingungen seien unfair und die Angst vor einer Infektion mit Corona sei groß. Sie haben einen Brief an den Kultusminister geschrieben und erhalten Unterstützung von ihrem Schulleiter. Die Antwort liegt jetzt vor – und die Enttäuschung ist groß.

So sind die Stadtverwaltung und andere wichtige Einrichtungen erreichbar

Die KFZ-Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle in der Porschestraße sind wieder geöffnet. Auch die Kassenautomaten können wieder genutzt werden. Wichtig: Es muss vorher ein Termin vereinbart werden. Lediglich Abmeldungen können weiterhin nur auf schriftlichem Weg erfolgen.

Die Abteilung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten, die Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz sowie die Abteilung Umweltschutz und Umweltplanung, alle in der Richard-Wagner-Straße 1, haben wieder geöffnet. Persönliche Vorsprachen sind aber nur nach vorheriger Terminvereinbarung per Telefon oder Mail möglich. Die Ansprechpartner sind auf den Seiten der jeweiligen Abteilungen unter www.braunschweig.de zu finden. Es besteht Maskenpflicht. Die Trichinenabgabe für die Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz ist nur montags von 8 bis 10 Uhr mittels der vor dem Haupteingang aufgestellten Kühlbox möglich.

Seit Dienstag, 28. April, sind die Abteilung Allgemeine Bürgerangelegenheiten in der Friedrich-Straße-Seele 7 sowie die Bezirksgeschäftsstellen in Wenden, Stöckheim und Broitzem wieder geöffnet. Überall gilt: Alles läuft nur eingeschränkt und mit Auflagen.

Die Stadtbibliothek hat seit 27. April wieder geöffnet. Es gelten verschiedene Einschränkungen. Viele Ortsbüchereien sind wieder geöffnet.

Die Städtische Musikschule hat ihren Betrieb mit Einschränkungen wieder aufgenommen. Das Konzept sieht vor, dass zunächst nur Einzelunterricht stattfindet.

Die Arbeitsagentur ist für Besucherverkehr geschlossen. Kunden erreichen sie von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr unter (0531) 207-3913, Arbeitgeber unter (0800) 4555520. Zusätzlich gibt es dienstags und donnerstags telefonische Beratungstage zum Thema Ausbildung und Studium unter (0531) 207–1199 an. Persönliche Termine sollen in den kommenden Wochen im dringenden Einzelfall wieder teilweise möglich werden. Ansonsten gilt: Eine Arbeitslosmeldung kann bis auf weiteres auch telefonisch erfolgen und wird gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt persönlich nachgeholt. Anträge auf Geldleistungen können online unter www.arbeitsagentur.de gestellt werden.

Das Jobcenter ist ebenfalls für Besucherverkehr gesperrt. Unter der Telefonnummer (0531) 80177 1111 gelangen Anrufende direkt zu Mitarbeitern des Braunschweiger Jobcenters. Diese Service-Nummer ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 15 Uhr besetzt. Die bundesweit geschaltete Hotline (0800) 4555523 ist montags bis freitags von 8 Uhr bis 18 Uhr erreichbar. Kunden können zum Beispiel ihre Arbeitslosmeldung bis auf weiteres auch telefonisch vornehmen. Anträge auf Geldleistungen können auch online über die e-Services unter http://www.arbeitsagentur.de erfolgen. Weiterführende Informationen, etwa auch für betroffene Selbstständige (vereinfachte Beantragung von Grundsicherung) oder Menschen mit sehr geringem Kurzarbeitergeld (Anspruch auf Grundsicherung oder Kinderzuschuss), sind auf der Homepage des Jobcenters Braunschweig hinterlegt.

Das Standesamt teilt mit, dass Trauung unter der Einhaltung gewisser Auflagen auch im Schloss Richmond sowie der Jakob-Kemenate möglich sind.

Maskenpflicht und andere Vorgaben

Seit 25. April gilt in Braunschweig eine Maskenpflicht. Die Alltagsmasken sollen unter anderem in Bussen und Bahnen sowie in Läden getragen werden. Alternativ ist zum Beispiel auch ein Schal zulässig. Bislang gibt es damit auf den Märkten und Geschäften keine Probleme.

Apotheken in Braunschweig bieten jetzt kostenlos einen „Ohrschutz“ für den Mundschutz an. Er wird mit dem 3-D-Drucker gedruckt – die Initiative „Maker vs. Virus“ macht’s in Zusammenarbeit mit vielen Apotheken möglich.

Das Braunschweiger Stadtmarketing bietet Unternehmen, Händlern, Gastronomen und Dienstleistern Einmal-Mund-Nasenschutze in Paketen von 50 bis 1500 Stück an. Die Bestellung erfolgt per Mail. Die Stadt hat mithilfe des Klinikums eine Million Einmal-Alltagsmasken geordert. Diese sind an mehreren Verkaufsstellen in Braunschweig zum Selbstkostenpreis von einem Euro erhältlich. Studenten der TU Braunschweig machen sich für das Tragen von Alltags-Mund-und-Nasenschutz stark. Sie haben eine Plattform (www.BraunschweigZeigtMaske.de) gestartet mit einer Übersicht von Läden, die Masken herstellen und verkaufen.

Der Zugang zum Wochenmarkt auf dem Altstadtmarkt und zum Wochenmarkt in der Herzogin-Elisabeth-Straße ist weiterhin eingeschränkt. Es gibt jeweils nur einen einzigen Zu- und einen Abgang. Die Stadtverwaltung setzt neben den Marktaufsichten auch einen privaten Sicherheitsdienst ein. Der Abstand zwischen den Kunden muss rund 1,50 Metern betragen – das gilt auch für Warteschlangen.

Lage in den Krankenhäusern und Altenheimen

Fast alle Braunschweiger Pflegeheime haben beim Gesundheitsamts Hygienekonzepte eingereicht, um Besuche zu ermöglichen. Die meisten Konzepte sind bereits bewilligt. Bewohner und Angehörige können sich also wieder etwas näher kommen – wenn sie Regeln beachten.

Im Städtischen Klinikum dürfen Patienten ab sofort wieder besucht werden. Allerdings gelten strenge Regeln.

Krankenhäuser dürfen wieder planbare Operationen vornehmen, müssen aber Kapazitäten für Corona-Patienten vorhalten. Da die Vorbereitung des geplanten Behelfskrankenhauses zunächst gestoppt wurde, hält das Städtische Klinikum jetzt in einem Neubau eine Etage mit 45 Betten frei. Dadurch verzögert sich der Umzug der Kinder- und Jugendklinik von der Holwedestraße an die Salzdahlumer Straße wechseln.

Das im Vienna-Hotel geplante Behelfskrankenhaus wird wohl nicht kommen. Die Stadt wird den Mietvertrag, der zunächst bis Ende Juni läuft, voraussichtlich nicht verlängern. Im Rat befürworteten SPD und CDU den Vorschlag der Verwaltung, den Vertrag auslaufen zu lassen.

Das Städtische Klinikum, das Marienstift und das Herzogin-Elisabeth-Hospital hatten ein Konzept entwickelt, um eine angemessene stationäre Versorgung in der Corona-Pandemie sicherzustellen. Alle haben ihre Kapazitäten für Corona-Patienten erhöht.

Die Absage aller planbaren Operationen und die gestiegenen Preise für dringend benötigte Schutzausrüstung führen in den Krankenhäusern zu finanziellen Verlusten. Angesichts der Corona-Beschränkungen melden die Krankenhäuser außerdem einen auffälligen Rückgang der Notfall-Patienten. Offensichtlich schieben Patienten mit schweren Erkrankungen einen Arztbesuch wochenlang vor sich her. Menschen etwa mit einer fortgeschrittenen Herzschwäche oder einer Magenblutung warten zu lange, bevor sie ins Krankenhaus gehen. Die Krankenhäuser appellieren daher an alle Patienten, Notfälle nicht zu verschleppen: Niemand müsse befürchten, sich im Krankenhaus mit Corona anzustecken.

Landesweit gilt ein Besuchsverbot in allen Krankenhäusern und Altenheimen. Es soll aber bundesweit gelockert werden. Demnach soll jedem Patienten oder Bewohner wiederkehrender Besuch durch eine bestimmte Person ermöglicht werden. Die Heime müssen entsprechende Konzepte vorlegen.

Weiterhin ist die Versorgung mit Schutzausrüstung, zum Beispiel mit medizinischen Mundschutzen, mangelhaft. Der Unternehmer Friedrich Knapp (New Yorker) hatte Hilfe angeboten, um Lieferungen für das Städtische Klinikum aus China im Wert von mehr als 5 Millionen Euro nach Deutschland zu bringen. Doch die Luftbrücke stockte zunächst: Chinesische Behörden hatten die Schutzausrüstung in Shanghai konfisziert. Inzwischen ist die Lieferung aber angekommen. Doch schon gibt es neue Engpässe: Schmerz- und Narkosemittel gehen aus.

Hilfe und Unterstützung in der Corona-Krise

Die Solidarität angesichts der Corona-Krise ist immens. Unzählige Braunschweiger bieten ihre Hilfe an – und etliche sind genau darauf angewiesen, ältere und kranke Nachbarn, Obdachlose, arme Familien mit Kindern, Pflegeheime, Gastronomen und Händler, Künstler, Studenten und viele mehr. Eine Übersicht über alle wichtigen Ansprechpartner und Projekte finden Sie hier. Die Aufstellung gibt unter anderem Hinweise zu Masken-Nähprojekten, zu den Öffnungszeiten der Tafel, zur Förderung der lokalen Wirtschaft und zu Spendenaktionen.

Ärzte, Bereitschaftsdienst und Corona-Tests

Um das Corona-Virus weiter einzudämmen, ist die kassenärztliche Bereitschaftsdienstpraxis zurzeit geschlossen. Bis auf weiteres werden die Ärzte, die bisher in den Bereitschaftsdienstpraxen den Dienst versehen haben, mobil eingesetzt. Erreichbar ist der Bereitschaftsdienst über die bundesweit einheitliche Telefonnummer 116117.

In unserer Region startete kürzlich ein bundesweit einmaliger Test: Ärztenotdienst per Videosprechstunde. Leichte Beschwerden wollen die Ärzte in unserer Region nun am Computer abklären. Gerade jetzt in Zeiten von Corona und geschlossenen Bereitschaftsdienstpraxen soll das neue Angebot die derzeit zu Hausbesuchen tourenden mobilen Bereitschaftsdienst-Ärzte an Wochenenden und Feiertagen entlasten.

Für Corona-Tests hat die Kassenärztliche Vereinigung einen „Drive-In“ eingerichtet. Dort können im Fünf-Minuten-Takt Abstriche gemacht werden, wie KV-Bezirksgeschäftsführer Stefan Hofmann mitteilt. Außerdem kann das Labor aufgrund schnellerer Testverfahren in kürzerer Zeit mehr Abstriche analysieren als am Anfang der Corona-Pandemie. Achtung: Niemand kann von sich aus zum Drive-In kommen. Wer den Verdacht hat, mit dem Corona-Virus infiziert zu sein, muss erst seinen Hausarzt anrufen – der kann dann gegebenenfalls einen Test-Termin veranlassen. Fragen und Antworten rund um die Tests gibt es hier.

Wirtschaft in Braunschweig

Die Nachfrage nach Hilfsgeld aus dem Härtefallfonds der Stadt Braunschweig ist groß. Der Fonds wurde kürzlich um eine Million auf insgesamt vier Millionen Euro aufgestockt. Profitieren können unter anderem Gastronomen, Hoteliers und Kulturschaffende. Übrigens: Insbesondere zur Unterstützung freier Künstler und Kulturinstitutionen ist noch Geld vorhanden.

Die Stadt will Unternehmen entlasten, die von der Corona-Pandemie betroffen sind. Auf Antrag kann die Gewerbesteuer gestundet werden. Vorauszahlungen sollen angepasst und Vollstreckungsmaßnahmen aufgeschoben werden.

Braunschweiger Gastronomen und Einzelhändler können auf der städtischen Internetseite auf ihre Abhol- und Lieferangebote hinweisen. Unter www.braunschweig.de/bestellen-liefern werden entsprechende Angebote gesammelt. Außerdem gibt es auf Instagram die Accounts supportyourlocal_bs und die „Lieferliste38“ eingerichtet.

Die IHK Braunschweig hat eine Beratungshotline für ihre Mitgliedsunternehmen geschaltet: Unter der Telefonnummer (0531) 4715-222 beraten die IHK-Mitarbeiter zu Fragen rund um Liquiditätshilfen, Gespräche mit Lieferanten und Vermietern, Staatliche Hilfen/Unterstützungsangebote von Bund und Land.

Auf der Internetseite der Stadt gibt es eine Übersicht zu allen Hilfspaketen und Ansprechpartnern für Unternehmen: www.braunschweig.de/wirtschaft-corona. Arbeitgeberverband, IHK, Handwerkskammer, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und weitere Verbände und Einrichtungen wollen damit den Unternehmen vor Ort bei der Bewältigung der Corona-Krise bestmöglich zur Seite zu stehen.

Was die Braunschweiger Wissenschaft in der Corona-Pandemie beiträgt

Wissenschaftler der TU Braunschweig haben sich mit der Frage befasst, wie effizientere Corona-Tests möglich sind. Simulationen zeigen ihnen zufolge: Ein Zehntel der Bevölkerung Deutschlands könnte innerhalb von rund zehn Tagen getestet werden – mit Proben-Pooling.

Wissenschaftlern des Braunschweiger Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, des Braunschweiger Unternehmen Yumab und der Technischen Universität Braunschweig ist ein großer Schritt auf dem Weg zu einem Medikament gegen Covid-19 gelungen. Sie haben einen Antikörper nachgewiesen, der das Coronavirus erfolgreich am Eindringen in Zellen hindert.

Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) warnten Mitte April davor, die Beschränkungen zu lockern. Sie regten sogar an, zu überlegen, ob die Einschränkungen im sozialen Leben kurzfristig noch verstärkt werden sollten, um die Ausbreitung weiter zu verlangsamen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de



Die wichtigsten Telefonnummern

Krankheitssymptome: Wer grippeähnliche Symptome hat (Fieber, trockener Husten, Abgeschlagenheit, Halskratzen, Atemproblemen, Kopf- und Gliederschmerzen) sollte seinen Hausarzt anrufen. Bitte NICHT in die Notaufnahmen der Kliniken gehen. Hörgeschädigte können eine Mail an buergertelefon@braunschweig.de schicken.

Außerhalb der Hausarzt-Sprechzeiten: Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 (Montag, Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr, Mittwoch und Freitag ab 15 Uhr sowie Sonnabend, Sonntag und Feiertag ab 8 Uhr und jeweils bis 7 Uhr des darauffolgenden Tages). Beim ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt es zurzeit lange Wartezeiten. Bitte nur in dringenden Fällen anrufen!

Corona-Hotline der Stadt: Für allgemeine Fragen ist das Gesundheitsamt unter (0531) 470-7000 erreichbar, und zwar montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr.

Bei psychischen und familiären Problemen stehen die bekannten Braunschweiger Beratungsstellen auch jetzt grundsätzlich telefonisch zur Verfügung, etwa der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes unter (0531) 470-7272 und der Psychosoziale Krisendienst unter (0531) 470-7777.

Seit Kurzem gibt es den Physiotherapeuten-Notdienst. Der Eintrag auf der Seite www.physiotherapeuten-notdienst.de ist für alle Praxen kostenlos, egal ob Verbandsmitglied oder nicht. Patienten oder Kliniken können durch eine Suchfunktion schnell und einfach weiterhin geöffnete Praxen in der Nähe des Wohnortes des Patienten finden.



Mehr zum Thema Corona:

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen Infos zum Coronavirus auf lokalen FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Corona in Peine- Alle Fakten auf einen Blick

Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Corona im Landkreis Helmstedt- Alle Fakten auf einen Blick

Alle Informationen rund um Corona in unserer Region finden Sie hier.