Sigmar Gabriel: Mit Joe Biden wird nicht alles wieder gut

Vor der US-Wahl am kommenden Dienstag dämpft Ex-Außenminister Sigmar Gabriel die Hoffnungen, die in Deutschland in den Trump-Herausforderer Joe Biden gesetzt werden. „Es ist eben nicht so, dass mit der Wahl von Joe Biden alles wieder gut wird. Und es gibt kein Zurück mehr in die Zeiten vor Trump, denn die Welt hat sich verändert“, sagte Gabriel im Interview mit unserer Zeitung. Die USA würden heute viel pazifischer und weit weniger europäisch denken.

Sigmar Gabriel (SPD), Vorsitzender der Atlantik-Brücke. Foto: Britta Pedersen / dpa

Biden liegt in den Umfragen vorn. Falls der Kandidat der Demokraten gewählt werde, erwartet Gabriel aber eine Normalisierung der Beziehungen. „Die Grundlage, um sich zu verständigen, um Kompromisse zu finden, die ist bei Biden um ein Vielfaches größer als bei Trump, weil er weiß, dass das Spiel „Bowling alone“ selbst für Amerika gefährlich wird“, sagte Gabriel.

Gabriel: US-Wahl ist noch nicht entschieden

Der Ex-Vizekanzler und Ex-SPD-Chef ist Vorsitzender der Atlantik-Brücke, einer Organisation zur Pflege der Beziehungen zu den USA.

Trotz der besseren Umfragewerte für Biden gegenüber US-Präsident Donald Trump hält Gabriel den Ausgang der Wahl aber noch nicht für entschieden. „Ausschlaggebend sind die Ergebnisse in wenigen sogenannten Swing States, in denen beide Bewerber eng beieinander liegen“, so Gabriel. Biden liege zwar auch in diesen Umfragen oft vorn, aber bei Weitem nicht so stark wie in den nationalen Umfragen.

Gabriel fürchtet Krise in den USA

Gabriel glaubt nicht daran, dass es im Falle eines Wahlsiegs von Joe Biden zu großen Unruhen in den USA kommen wird. Er sagte: „Viel größer ist die Gefahr einer institutionellen Krise. Denn es ist in der amerikanischen Verfassung nicht eindeutig geregelt, was passiert, wenn ein Präsident das Wahlergebnis nicht akzeptiert.“