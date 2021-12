Peine. Nach Angaben der Polizei ist es im Bereich Peine-Ost in beiden Fahrtrichtungen zu Kollisionen mit Wildschweinen gekommen. Sieben Tiere sind tot.

Auf der A2 gab es am Mittwochnachmittag in Höhe Peine mehrere Zusammenstöße zwischen Fahrzeugen und Wildschweinen.

Straßenverkehr in Peine

Straßenverkehr in Peine Wildunfälle auf der Autobahn 2 bei Peine – zehn Kilometer Stau

Eine Rotte von 10 bis 15 Wildschweinen hat am Mittwochnachmittag für Stau auf der Autobahn 2 zwischen Braunschweig und Peine gesorgt. Es gab in beide Fahrtrichtungen mehrere Zusammenstöße zwischen Fahrzeugen und den Tieren, berichtet die Polizei in Braunschweig auf Nachfrage unserer Zeitung.

In Richtung Berlin stieß demnach gegen 15 Uhr ein Lkw mit einem der Wildschweine zusammen – das Tier überlebte dies nicht. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Hannover verursachte die Rotte drei weitere Zusammenstöße mit Pkw. Es handelte sich um einen VW Touareg, einen Skoda Fabia und eine Mercedes A-Klasse, die anschließend alle abgeschleppt werden mussten. Eine Person wurde zudem leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfälle mit Wildschweinen auf A2 bei Peine: Sieben Tiere tot

Insgesamt sieben Wildschweine starben wegen ihrer Verletzungen nach den Unfällen, die übrigen zogen laut Mitteilung in Richtung Peine davon. Im betroffenen A2-Abschnitt an der Anschlussstelle Peine-Ost suchten die Einsatzkräfte noch länger nach weiteren toten Tieren.

Die Autobahn musste im Zuge der Arbeiten zeitweise vollgesperrt werden, es bildete sich dadurch ein Rückstau von bis zu zehn Kilometern länge. Gegen 17.30 Uhr, heißt es weiter, konnte der Verkehr dann wieder fließen.

Ebenfalls A2 in Höhe Peine: Transporter-Fahrer baut unter Drogen Unfall

Einen weiteren Zwischenfall gab es etwa zeitgleich auf der A2 in Höhe Peine, Fahrtrichtung Berlin: Ein Transporter fuhr auf dem linken Streifen, als der Fahrer die Kontrolle verlor und somit auf der rechten Fahrbahnseite mit der Schutzplanke und einem Wildschutzzaun kollidierte, bevor er schließlich zum Stehen kam.

Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei stellte bei einem Drogenschnelltest fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, und ordnete die Entnahme eine Blutprobe an.

red

