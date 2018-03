So schaltet man im Urlaub richtig ab

Berufstätige müssen sich regelmäßig von der Arbeit erholen – nicht nur im Urlaub, auch im Alltag. Am besten gelingt das, wenn jemand gar nicht an die Arbeit denkt, sagt Sabine Sonnentag, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Mannheim, im Interview mit der „Personal...