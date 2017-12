Gefährliches Manöver – Polizei sucht Zeugen

Braunschweig Die Polizei hat bereits am Sonntag, 17. Dezember, in Broitzem einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Nun sucht sie einen Autofahrer, der als Zeuge Informationen zum Vorfall liefern könnte. Nach Informationen der Polizei hatten andere Zeugen gegen 16.30 Uhr der Polizei einen Autofahrer gemeldet, der unsicher über die Donaustraße nach Broitzem fuhr. Auf dem Kruckweg sei es zu einem gefährlichen Manöver gekommen. Hinter einer Verkehrsinsel in Höhe der Grundschule sei er in den Gegenverkehr geraten. Dabei sei ihm ein dunkles Fahrzeug, möglicherweise ein VW-Variant, entgegen gekommen, dessen Fahrer stark ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei bittet nun diesen Fahrer, aber auch weitere Zeugen, sich unter Tel: (05 31) 4 76 33 15 zu melden.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder