Handtaschendiebe greifen in einer Bar zu

Zwei Taschendiebstähle ereignete sich in der Neujahrsnacht in einer Bar. Ein Dieb wird gestellt, ein Mittäter ist flüchtig. Foto: Archiv

Während der Feier zum Jahreswechsel wurde eine Nachtbar in der Wallstraße Ziel von Taschendieben, berichtet die Polizei. Eine 28-jährige Frau hatte in der Bar zwischen 4 und 6 Uhr ihre Handtasche neben sich abgelegt. In einem kurzen unbeaufsichtigten Moment nahm ein unbekannter Täter die Tasche an sich und verschwand damit.

Die Tasche wurde am Neujahrsnachmittag nach Polizeiangaben in der Nähe der Bar von Passanten gefunden. Es fehlte das Bargeld und das Smartphone der Frau.

Nahezu zeitgleich wurde eine weitere, 22-jährige Frau in derselben Bar Opfer von Taschendieben. Während sie auf der Tanzfläche tanzte, bemerkte sie, dass ein zunächst unbekannter Mann sich an ihrer Umhängetasche, welche sie über der Schulter trug, zu schaffen machte. Er entnahm die Geldbörse und ging sofort aus der Bar heraus. Die Frau verfolgte den Dieb mit einem weiteren Zeugen der Tat. Beide konnten sehen, wie der Täter das Portemonnaie an einen unbekannten Komplizen übergab. Dieser flüchtete sofort. Der Mittäter wird als 25-30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Auffallend sei eine Hasenscharte gewesen.

Der 32-jährige tatverdächtige Dieb konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er bestreitet die Tat. Der Gesamtschaden der Diebstähle wird laut Polizei auf mehrere hundert Euro beziffert.