Alba holt ab Montag Christbäume ab

Das Weihnachtsfest ist vorbei. Was viele nicht wissen: die Weihnachtszeit noch nicht. Sie beginnt, dem Kirchenjahr folgend, am 1. Weihnachtstag mit der Geburt Jesu und endet, genau genommen, am letzten Sonntag nach dem Christusfest Epiphanias, in diesem Jahr also am 7. Januar. ...