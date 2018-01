Braunschweig Beim Diebstahl von Dekorations- und Kosmetikartikeln im Wert von fast 100 Euro wurde eine Kundin am Donnerstagnachmittag in einem Geschäft am Damm erwischt. Nach Polizeiangaben hatte die Rentnerin einige Sachen bezahlt, den Rest aber in ihre Handtasche gesteckt und wollte damit den Laden verlassen. Polizeibeamte stellten fest, dass die Frau etwa 700 Euro Bargeld dabei hatte. Ihr Motiv ist unklar.

