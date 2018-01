Mehr Sicherheit an Silvester?

Silvester mit Sekt und Feuerwerk – so ist es Tradition. Doch überall wird derzeit über die Gefährlichkeit von Böllern und Raketen diskutiert – insbesondere auch nach den Attacken auf Rettungskräfte. In Braunschweig hat es solche Angriffe nicht gegeben. Doch hier berührt der Fall einer 19-Jährigen, über die wir berichtet haben: Vor dem Schloss wurde sie von einem Feuerwerkskörper schwer am Auge verletzt. ...