Feuer in Gaststätte: Vermutlich Brandstiftung

Braunschweig Der Verdacht der Brandstiftung hat sich nach Polizeiangaben erhärtet: Das Feuer in der ehemaligen Gaststätte an der Kreuzstraße in der Nacht zum Sonntag (wir berichteten) geht nach Angaben von Polizeisprecher Stefan Weinmeister nicht auf einen technischen Defekt zurück. Demnach bleibt Brandstiftung die wahrscheinlichste Ursache – unklar sei dabei aber, ob es sich um eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt. Denn Brandbeschleuniger haben die Ermittler nicht gefunden. In der Nacht zum Sonntag hatte ein Passant Brandgeruch wahrgenommen und sofort den Notruf gewählt. Die Feuerwehr konnte das im Keller entstandene Feuer schnell lösche. Der Schaden wurde auf etwa 5000 Euro geschätzt.

