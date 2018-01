Jeden Monat einen neuen Stadtteil erkunden

Das Interesse an den Rundgängen durch die Stadtteile ist ungebrochen. Schon im sechsten Jahr laden die Heimatpfleger mit der Bürgerstiftung unter dem Motto „12 x Braunschweig“ ein, zwölf Ortsteile zu erkunden, in jedem Monat einen. Zum ersten Mal dabei ist auch Stiddien, mit gut 200 Bewohnern der kleinste Stadtteil.

Wie Stadtheimatpfleger Björn Walter, sozusagen der oberste Heimatpfleger der Stadt, berichtet, sind rund 40 Prozent der Teilnehmer jünger, meistens Neubürger in den Ortsteilen. „Sie wollen mehr über die Umgebung wissen, in der sie jetzt leben.“ Walter freut sich darüber – er und seine Kollegen sind stets darum bemüht, die Geschichte der Stadt kurzweilig zu vermitteln.

Das funktioniert offenbar, sonst würde die von Walters Vorgänger Reinhard Wetterau und Karin Heinemann-Thien von der Bürgerstiftung 2013 ins Leben gerufene Reihe nicht schon ins sechste Jahr gehen. Dabei hat sich „12 x Braunschweig“ weiterentwickelt. Wie im Vorjahr gibt es auch diesmal wieder eine Stadtteilführung als Fahrradtour, und zwar am 27. April durch Gliesmarode. Dann führt Hans-Jürgen Möhle unter dem Titel „Erbsen, Linden, Unkraut“ zu Standorten der Industriegeschichte.

Im Januar und Februar wird zugunsten von Vorträgen noch auf Führungen verzichtet, weil es früh dunkel wird. Die Veranstaltungen mit Elmar Arnhold zum Thema „Braunschweig zur Zeit der Reformationszeit“ und Dieter Heitefuß über „Einst Fliegerhorst Broitzem – heute Weststadt“ finden erst um 18 beziehungsweise 19 Uhr statt. „Wir haben auf Anregungen reagiert, mehr Veranstaltungen zu Zeiten anzubieten, an denen auch berufstätige Interessenten teilnehmen können“, stellt Walter fest. Im Mai und Oktober werden Rundgänge sogar am Wochenende angeboten, jeweils an Samstagen.

Weitere Informationen, auch ab wann Anmeldungen zu den kostenfreien Führungen möglich sind, gibt es auf dem Flyer, der unter anderem in der Stadtbibliothek, der Touristinfo und im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich ist, sowie im Internet: www.buergerstiftungbraunschweig.de .

TERMINE „12 X BRAUNSCHWEIG“ Di., 30. Januar, 18 Uhr, Innenstadt: Löwenwall 16, Vortrag über Braunschweig zur Reformationszeit. Di., 20. Februar, 19 Uhr, Broitzem: Dorfgemeinschaftshaus, Vortrag Fliegerhorst Broitzem. Mi., 21. März, 14 Uhr, Geitelde: Heimatstube, Rundgang „Das Dorf mit dem ersten Windrad“. Fr., 27. April, 14 Uhr, Gliesmarode: Berliner Straße 52e, Fahrradtour zu Orten der Industriegeschichte. Sa., 5. Mai, 15 Uhr, Leiferde: Vortrag und Rundgang zur Geschichte des Ortes. Do., 28. Juni, 16 Uhr, Weststadt: Rundgang durch Elbe- und Rheinviertel. Fr., 13. Juli, 16 Uhr, Siegfriedviertel: Stadtteil-Rundgang. Do., 9. August, 15 Uhr, Westliches Ringgebiet: Rundgang zur Industriegeschichte. Di., 4. September, 15 Uhr, Timmerlah: Historischer Dorfrundgang Timmerlah. Sa., 13. Oktober, 14.30 Uhr, Bebelhof: Stadtteilrundgang. Do., 8. November, 14.30 Uhr, Stiddien: Dorfrundgang. Di., 4. Dezember, 15 Uhr, Ölper: Veränderung vom Bauerndorf zum Stadtteil.men