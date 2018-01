Sammeln für die Motten?

Na, hast Du wieder was für unseren Umzug im Herbst gekauft? So begrüßt mich meine Frau seit Monaten, wenn ich sonnabends von meiner sehr geliebten Flohmarktrunde auf dem Harz-und-Heide-Gelände zurückkomme. Sie spielt darauf an, dass wir im Herbst dieses Jahres wegen...