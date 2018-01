Vortrag widmet sich unserem Bild vom Hai

Braunschweig Seit über 500 Millionen Jahren bevölkern Haie unseren Planeten. Filme wie „Der weiße Hai“ bedienen dabei Klischees vom Hai als bestialischen und blutrünstigen Jäger, der seine Opfer gnadenlos jagt und zerstückelt. Doch was ist dran an diesem Bild? Haie – faszinierende Raubfische in Vergangenheit...