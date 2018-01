Initiative „ART“ lädt zu Vortrag über Ghana

Braunschweig In der Vortragsreihe „Ein Blick in fremde Kulturen“ der Initiative Aktiv für Respekt und Toleranz („ART“) geht es am Donnerstag, 18. Januar, von 19 Uhr an im Gemeindesaal der Dankeskirche, Tostmannplatz 8, um Ghana. Referentin Katrin Landsmann ist seit Jahren bei der Aktionsgruppe...