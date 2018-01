Braunschweig Kosmetikartikel im Wert von mehr als 130 Euro wollten zwei Schwestern am Mittwochabend in einem Einkaufsmarkt in Gliesmarode stehlen. Die beiden 12 und 14 Jahre alten Mädchen wurden nach Informationen der Polizei ertappt, als sie das Geschäft verlassen wollten. Die Ware hatten sie in eine Handtasche gesteckt. Sie wurden ihren Eltern übergeben.

