Brandstiftung im Pflegeheim – 126 Menschen in Lebensgefahr

Niemand will die Lage dramatisieren, doch bei 126 Bewohnern im Seniorenpflegeheim Casa Reha in der Neuen Knochenhauerstraße geht die Angst um: Schon zum zweiten Mal im Januar ist möglicherweise versucht worden, das Haus in Brand zu stecken.

Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Der Träger der Pflegeeinrichtung hat gegenüber unserer Zeitung als Konsequenz verstärkte Sicherheitsmaßnahmen und ein eigenes Sicherheitskonzept angekündigt.

Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr war in einem Zimmer im Erdgeschoss Papier in ein auf Kipp stehendes Fenster gestopft und dann angezündet worden. Dies berichtet die Feuerwehr. Auch eine Gardine in dem unbewohnten Zimmer war bereits angesengt. Als ein Rauchmelder anschlug, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus. Das Flammen waren bereits erloschen, das Geschehen ging glimpflich aus. Doch es hätte auch extrem gefährlich werden können.

„Das Motiv können wir nicht einschätzen“, sagte Polizeisprechen Joachim Grande unserer Zeitung. Man erhoffe sich auch Hinweise aus der Bevölkerung. Bereits am 12. Januar hatte es im selben Seniorenpflegeheim in der Neuen Knochenhauerstraße ein ähnliches Ereignis gegeben, dessen Spuren auch gestern am Haus noch deutlich sichtbar waren.

Anwohner hatten damals kurz nach 2.30 Uhr Flammen entdeckt und Rettungskräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Papiercontainer lichterloh. Die Flammen hatten bereits auf die Fassade des Gebäudes übergegriffen und eine Eingangstür und eine Überdachung beschädigt. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hatte eine weitere Ausbreitung verhindert.

Bei beiden Ereignissen ging es mit Sachschaden ab, die Brandschutzvorkehrungen funktionierten mustergültig. Dennoch herrscht große Besorgnis unter den Bewohnern, die gestern das Geschehen diskutierten. In den Mittagsstunden wurde von einem Mitarbeiter der Einrichtung Ruß von Fassade und Fensterbänken gekehrt, wurden Brandreste entsorgt.

Ein Sicherheitsdienst sei bereits beauftragt – „inklusive Erstellung eines Sicherheitskonzeptes“, teilte Daniela Jachmich vom Betreiber Curanum AG mit Sitz in München mit. Man wolle das Geschehen ansonsten nicht bewerten und überlasse dies der ermittelnden Polizei.

Polizeisprecher Joachim Grande sagte, für die Aufstellung von Brandwachen gebe es keine Veranlassung. Die Ermittlungen müssten auch klären, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen gebe.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise unter Telefonnummer (05 31) 4 76 25 16.