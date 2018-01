Zwei Räuber überfallen Freitagfrüh zwei Männer

Auf dem Bruchtorwall kurz vor dem Friedrich-Wilhelm-Platz wurde ein 24-Jähriger am Freitag um 5.45 Uhr von zwei Männern überfallen. Sie warfen ihn zu Boden, schlugen und traten ihn und raubten seine Geldbörse. Eine Zeugin beobachtete nach Polizeiangaben den Überfall. Der Geschädigte blieb bewusstlos liegen und kam in ein Krankenhaus. Wahrscheinlich dieselben Täter griffen laut Polizei kurz darauf auf der Leopoldstraße/Ecke Wallstraße einen 28-Jährigen an, der gerade sein Fahrradschloss öffnete und schlugen ihm mehrfach ins Gesicht. Eine Bekannte kam ihm zu Hilfe, so dass die Angreifer flüchteten. Ein Täter wird als Südländer, 20 bis 25 Jahre alt, schlank, mit Bart beschrieben. Der Zweite soll Schwarzafrikaner und gleichen Alters gewesen sein. Er trug einen roten Pullover. Für Hinweise Tel: (05 31) 476-25 16.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder