Razzia in Shisha-Bars: Polizei entdeckt zu hohe Monoxid-Werte

Die Fahnder kamen unangemeldet. Herbsüßliche Rauchschwaden schlugen ihnen entgegen, während die Gäste tiefenentspannt an ihren Wasserpfeifen (Shishas) weiternuckelten. Doch mancher Barbetreiber schaute recht irritiert drein. Polizei, Zoll, Ordnungsamt und Feuerwehr haben am Freitagabend bei einer Großrazzia elf Shisha-Bars in der City ins Visier genommen – und sich auch fündig geworden. Die Razzia fand in der Zeit von 19 bis 1 Uhr...