Winterkunstzeit zieht Besucher an

Wo bis vor kurzem in der Burgpassage Hemden verkauft wurden, versuchen seit dem Wochenende Studierende der HBK Kunst und Design an die Braunschweiger zu bringen. Der Laden öffnete zur Winterkunstzeit, bei der sich noch bis Sonntagabend ein Bummel durch die Geschäfte und Kunstgenuss an 16 Stationen ergänzen.

Die Studenten haben im Transformationslabor mehrere Projekte zu ihren beiden Semesterthemen Konsum und Klimawandel im Angebot. Und die Braunschweiger haben offenbar auf diese Art von Laden gewartet: „Wir sind schon seit Mittwoch hier und haben aufgebaut. Viele Menschen sind stehengeblieben und haben interessiert geschaut – aber keiner hat sich getraut reinzukommen“, sagte Raphaela Küper. Das änderte sich zur offiziellen Eröffnung am Samstag. Küper: „Wir sind total positiv überrascht, wie viele Menschen gekommen sind.“

Wer möglichst viel sehen will, ist gut beraten, sich einen Plan zu machen. Denn die Kunstaktionen sind über die gesamte Innenstadt verteilt: Von der Pop-Up-Galerie am Bankplatz bis zum Galerieladen von Ina Otto am Altewiekring, vom Welfenhof bis zum Alternativen Kunstverein. Einem solchen Plan folgte am Samstag auch Annette Fox aus Helmstedt mit ihrem Mann und Freunden. Das Angebot fand sie inspirierend, doch sie hätte sich noch mehr Kunst gewünscht: „Die einzelnen Punkte könnten auch noch auffälliger sein. Zum Beispiel könnten die Geschäfte schon in den Schaufenstern Platz dafür schaffen.“

Die Winterkunstzeit geht am Sonntag von 13 bis 18 Uhr weiter.