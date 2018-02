Tatverdächtiger nach Messerangriff in Slowenien festgenommen

Braunschweig Im Januar stach er in einer Gaststätte in der Rudolfstraße zu. Nun konnte der Mann dank eines europäischen Heftbefehls festgenommen werden.

Nach einer Messerstecherei vor einer Gaststätte in der Rudolfstraße am 11. Januar konnte ein dringend Tatverdächtiger nun in Slowenien festgenommen werden. Das teilte die Polizei mit. Der 34-Jährige hat laut den Ermittlern keinen festen Wohnsitz in Deutschland und war unmittelbar nach der Tat geflüchtet. Aufgrund eines europäischen Haftbefehls, den die Staatsanwaltschaft Braunschweig beantragt hatte, wurde der Beschuldigte nach Mitteilung des Bundeskriminalamtes Ende Januar in Slowenien überprüft und in Haft genommen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war es in der Gaststätte zunächst zu Streitigkeiten mit Handgreiflichkeiten gekommen. Als der Wirt mit Hilfe von anderen Gästen die Beteiligten nach draußen verwiesen hatte, soll der 34-Jährige dort mit einem Messer auf zwei 21 und 49 Jahre alte Männer eingestochen haben. Aufgrund der Umstände und der Schwere der Verletzungen ermittelt die Braunschweiger Kriminalpolizei wegen versuchten Totschlags.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wird die Auslieferung beantragen.