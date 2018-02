Licht vertreibt Einbrecher

Braunschweig Weil die Hausbewohner das Licht eingeschaltet haben, sind in der Nacht zum Mittwoch in Volkmarode offenbar Einbrecher geflüchtet. Wie die Polizei meldet, hörten die Bewohner des Hauses an der Schapenstraße kurz vor dem Zubettgehen gegen Mitternacht von der Gartenseite her verdächtige Geräusche. Sie...