Braunschweig Bei einem Auffahrunfall auf der Celler Heerstraße in Watenbüttel ist am späten Mittwochnachmittag ein 25-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Eine 46-jährige Autofahrerin gab laut Polizeibericht an, dass sie aufgrund eines längeren Blicks auf ihr Navigationsgerät abgelenkt war und zu spät bemerkt habe, dass es aufgrund einer roten Ampel zu einem Rückstau gekommen war.

