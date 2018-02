Werte und so: Strafverteidiger Erkan Altun spricht über Moral

Soll ich‘s wirklich machen oder lass ich’s lieber sein? Diese Frage haben schon die Jungs von Fettes Brot 1996 mit „Jein“ beantwortet. Wie jemand, gerade in einer Führungsposition, moralisch bedeutsame Entscheidungen treffen kann – und auch wirklich treffen, ohne sich mit dem Jein herauszuwinden – darüber hat Erkan Altun, Strafverteidiger und Vortragsredner, am Mittwochabend im BZV Medienhaus gesprochen.

Werte. Ideale. Moral. Das sind erst einmal hohle Begriffe, die zu füllen sind. Altun schickt sich nicht an, diese Begriffe mit Inhalt zu füllen. Im Gegenteil: Er weigert sich fast. Die Zuhörer sollen diese Begriffe für sich füllen und klar definieren, was die eigenen Werte sind. Denn, so erklärt Altun in seinem 90 minütigem Vortrag, oft würden Entscheidungen rein auf Zahlen und Fakten basierend und auf die Situation bezogen getroffen werden – die Werte aber würden hinten angestellt werden. Um die eigenen Werte zu erkennen, sei der erste Schritt die Selbsterkenntnis: Was sind die eigenen guten Eigenschaften und was sind die schlechten, wo liegt das verborgene „Böse“? Aus eigener Erfahrung spricht der in Salzgitter-Fredenberg aufgewachsene Altun, wenn er aus Überheblichkeit am Hannoveraner Flughafen den Flieger verpasst hat, aber auch von Anekdoten aus seinem Alltag als Strafverteidiger nutzt er, um Ideen plastisch zu untermalen. Die Kernbotschaft des Plädoyers: „Optimiere dein Selbst“.

