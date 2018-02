Weitere Workshops zum Ausbau der Stadtbahn

Braunschweig Die Bürgerbeteiligung zum Stadtbahn-Ausbau geht weiter: Den Start macht das Teilprojekt Volkmarode-Nord am Mittwoch, 21. Februar, in der IGS Volkmarode, Seikenkamp 10A. Die Wendeschleife Gliesmarode wird gesondert am Donnerstag, 1. März, im Begegnungszentrum Gliesmarode (Soolanger 1a) betrachtet. Der Workshop für das Teilprojekt Rautheim/Lindenberg findet am Dienstag, 27. Februar, im Congress-Saal der Stadthalle am Leonhardplatz statt. Der Einlass zu allen Workshops ist jeweils ab 18 Uhr, um 18.30 Uhr startet das Programm. Hinweis: In der Stadthalle ist das Mitbringen von größeren Taschen und Rucksäcken über A4-Format nicht mehr gestattet. Kostenpflichtige Aufbewahrungsmöglichkeiten sind in einem begrenzten Umfang vorhanden.

