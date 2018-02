Weitere Workshops zum Ausbau der Stadtbahn

Das Stadtbahn-Netz soll bis 2030 stark wachsen. Sechs neue Trassen sind im Gespräch. Zurzeit läuft die Planung für die Verlängerung der Linie nach Volkmarode sowie für die Trasse Lindenberg/Rautheim. Im Dezember hatten die ersten beiden Workshops dazu stattgefunden. Die Bürger konnten mit Fachplanern über die verschiedenen Varianten zum Streckenverlauf diskutieren.

Jetzt geht die Bürgerbeteiligung Ende Februar und Anfang März mit drei weiteren Workshop-Terminen in die zweite Runde. Die Stadtverwaltung und die Verkehrs-GmbH werden die Ergebnisse aus den ersten Veranstaltungen vorstellen und gemeinsam mit den Bürgern Details der daraus resultierenden Trassenvorschläge erarbeiten. Wie die Stadt mitteilt, sollen etwa Gleislagen und Positionen der Haltestellen diskutiert werden.

Den Start macht das Teilprojekt Volkmarode-Nord am Mittwoch, 21. Februar, in der IGS Volkmarode, Seikenkamp 10A. Die Wendeschleife Gliesmarode wird gesondert am Donnerstag, 1. März, im Begegnungszentrum Gliesmarode (Soolanger 1a) betrachtet. Der Workshop für das Teilprojekt Rautheim/Lindenberg findet am Dienstag, 27. Februar, im Congress-Saal der Stadthalle am Leonhardplatz statt.

Der Einlass zu allen Workshops ist jeweils ab 18 Uhr, um 18.30 Uhr startet das Programm. Die Veranstaltungen dauern voraussichtlich jeweils bis 21.30 Uhr. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass in der Stadthalle das Mitbringen von größeren Taschen und Rucksäcken über A4-Format nicht mehr gestattet ist. Kostenpflichtige Aufbewahrungsmöglichkeiten sind in einem begrenzten Umfang vorhanden.

Die dritte Runde der Bürgerworkshops für die ersten beiden Teilprojekte soll noch vor den Sommerferien stattfinden.