Brennendes Auto rollt gegen Baum

Braunschweig Auf der Helmstedter Straße ist Donnerstagabend ein Auto in Brand geraten. Auch der Asphalt wurde durch die Flammen beschädigt, teilt die Feuerwehr mit. Um kurz vor 20 Uhr hatte eine junge Fahrerin mit ihrem Wagen an einer roten Ampel gehalten. Plötzlich bildete sich im Lack auf der Motorhaube eine Blase und Rauch stieg auf. Die Frau stieg aus und alarmierte die Feuerwehr. Plötzlich setzte sich der Wagen in Bewegung, drehte eine 180-Grad-Kurve und rollte gegen einen Baum.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Wache Süd sowie der Ortsfeuerwehr Rautheim. Schließlich rief die Feuerwehr ein Streufahrzeug von Alba, das den Bereich abstreute, damit das gefrierende Löschwasser nicht zu einer Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer wurde.

Verletzt wurde niemand.wis