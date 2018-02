Mehr als 40 Unternehmen suchen Gewerbeflächen

Braunschweig Die Stadt Braunschweig hat im vergangenen Jahr rund 10 000 Quadratmeter Gewerbefläche verkauft. Wie die Stadt mitteilte, verteilt sich die Summe auf drei Flächen in den Gewerbegebieten Waller See, Rautheim-Nord und Hansestraße-West. Damit stünden jetzt noch knapp 30 000 Quadratmeter an städtischen Gewerbeflächen ohne Branchenbindung zur sofortigen Vermarktung zur Verfügung. Zu Flächen in einer Größenordnung von 150 000 Quadratmeter stehe die Wirtschaftsförderung in Gesprächen zur Projektierung. Für diese Flächen lägen daher bereits Reservierungen vor. Außerdem werden in diesem Jahr die Restflächen am Waller See im Umfang von rund 240 000 Quadratmetern erschlossen. Für das geplante interkommunale Gewerbegebiet Braunschweig-Salzgitter läuft derzeit eine Machbarkeitsstudie. Schnellstmöglich wolle die Stadt zudem neue Flächen in den Gewerbegebieten Wenden-West und Peterskamp-Süd entwickeln.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder