Mehr als 40 Unternehmen suchen Gewerbeflächen

Braunschweig 2018 erschließt die Stadt die Restflächen im Gewerbegebiet am Waller See. Für das Gewerbegebiet Braunschweig-Salzgitter läuft eine Machbarkeitsstudie.

Die Stadt Braunschweig hat im vergangenen Jahr rund 10 000 Quadratmeter Gewerbefläche verkauft. Wie die Stadt mitteilte, verteilt sich die Summe auf drei Flächen in den Gewerbegebieten Waller See, Rautheim-Nord und Hansestraße-West.

Damit stünden jetzt noch knapp 30 000 Quadratmeter an städtischen Gewerbeflächen ohne Branchenbindung zur sofortigen Vermarktung zur Verfügung. „Die Nachfrage nach Gewerbeflächen war wie in den Vorjahren auch 2017 unverändert hoch“, so Wirtschaftsdezernent Gerold Leppa in einer Pressemitteilung. Zu Flächen in einer Größenordnung von 150 000 Quadratmeter stehe die Wirtschaftsförderung in Gesprächen zur Projektierung. Für diese Flächen lägen daher bereits Reservierungen vor.

Grundsätzlich könnten aufgrund der Flächenknappheit nicht alle Anfragen bedient werden – die Wirtschaftsförderung führt daher Wartelisten. „Den im letzten Jahr verkauften 10 000 Quadratmeter Gewerbeflächen steht ein jährlicher Bedarf von durchschnittlich etwa 75 000 Quadratmetern gegenüber“, so Leppa. Aktuell seien der Braunschweig Zukunft GmbH mehr als 40 kleine bis mittlere Unternehmen bekannt, die nach einer geeigneten Gewerbefläche suchen. Der Gesamtbedarf liege bei über 200 000 Quadratmetern. Auch daher vermittele die Wirtschaftsförderung zusätzlich geeignete Immobilien und Flächen privater Anbieter.

Zusätzlich sind Leppa zufolge am Forschungsflughafen noch rund 180 000 Quadratmeter Gewerbeflächen vorhanden. Diese seien allerdings Unternehmen aus dem Mobilitätsbereich vorbehalten, also beispielsweise Firmen aus der Luft- und Raumfahrt und der Verkehrstechnik. „Mit der Eröffnung des Lilienthalhauses hat der Forschungsflughafen als Standort für Unternehmen nochmals an Attraktivität gewonnen“, so Leppa. „Die Gewerbeflächen am Forschungsflughafen geben uns die Möglichkeit, dieses europaweit bedeutende Mobilitätscluster weiter auszubauen.“

Den Flächenengpass im übrigen Stadtgebiet soll laut Leppa die Umsetzung des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts lindern. Im laufenden Jahr werden die Restflächen am Waller See im Umfang von rund 240 000 Quadratmetern erschlossen. Für das geplante interkommunale Gewerbegebiet Braunschweig-Salzgitter läuft derzeit eine Machbarkeitsstudie. Schnellstmöglich wolle die Stadt zudem neue Flächen in den Gewerbegebieten Wenden-West und Peterskamp-Süd entwickeln.