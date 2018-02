Stadt und BS Energy kündigen Baumfällungen an

Braunschweig Für den Neubau der Hoheworthbrücke im Bürgerpark, ist es laut Stadtverwaltung erforderlich, dass bis Ende Februar einige Bäume gefällt werden. Zur Bauwerksgründung werden zwei Laubbäume am westlichen Ufer der Oker entfernt. Im weiteren Verlauf der neuen Wegeführung wird ein mehrstämmiger Haselstrauch gefällt. Zudem müssen zum Ausgleich von verloren gehendem Rückhalteraum im Hochwasserfall zwei Birken rund 150 Meter westlich der Brücke gefällt werden. Ab Juni soll mit dem Ersatzneubau der Hoheworthbrücke begonnen werden. BS Energy teilt darüber hinaus mit, dass es als vorbereitende Maßnahme für geplante Tief- und Leitungsbauarbeiten auf einem städtischen Grundstück am Bienroder Weg 68 notwendig ist, dass die Hainbuchen an der südlichen Grundstücksgrenze gefällt werden.