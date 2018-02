Autoknacker stehlen Geldbörse aus Minicar

Bei einem Einbruch in ein Minicar wurde die Geldbörse des Fahrers mit Bargeld entwendet. Möglicherweise, berichtet die Polizei, ist der Mietwagen von den Tätern für den Diebstahl gezielt bestellt worden.

Ein Mann hatte am späten Samstagabend ein Minicar zum Möhlkamp geordert. Der Fahrer (67) verließ das Fahrzeug, um nach dem Kunden zu sehen. Plötzlich hörte er Scheiben klirren und stellte fest, dass eine Seitenscheibe seines Wagens eingeschlagen war und das Portemonnaie fehlte. Zur selben Zeit fuhr ein schwarzes Fahrzeug, vermutlich VW Golf, mit hoher Geschwindigkeit weg. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Name des Anrufers, der das Taxi bestellte, an der genannten Adresse nicht existiert. Hinweise bitte unter Tel: (05 31) 476-25 16.