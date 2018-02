Braunschweig Nach einer Kollision mit einem Auto am Bohlweg am Montagmorgen kam ein Radfahrer verletzt ins Krankenhaus. Der Autofahrer wollte um 9 Uhr vom Bohlweg nach rechts in die Georg-Eckert-Straße fahren und gab an, Grün gehabt zu haben. Dabei kam es zum Zusammenprall mit einem Radler, der geradeaus fahren wollte. Auch er sei bei Grün gefahren, gab er an. Zeugen melden sich unter Tel: (05 31) 476-39 35.

