Was erlebt eine junge Braunschweigerin in Neuseeland?

Wir sind nun seit drei Wochen in Neuseeland und bereits an die hohen Temperaturen gewöhnt. Dicke Jacken und Handschuhe, die in Deutschland nötig waren, sind kurzen Hosen und Tops gewichen. Selbst in Turnschuhen ist es kaum auszuhalten, deshalb müssen die Flip-Flops auch für längere Erkundungstouren...