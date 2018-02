Am Samstag beerdigt: Kirche fordert 490 Euro Aufschlag

Die Mutter (86) stirbt. Sie muss bestattet werden. Nur wie? Und vor allem: wann? Wann passt es den Angehörigen am besten? Sohn Gerhard J. entscheidet sich also – nach Rücksprache mit dem Bestattungsunternehmen – für einen Samstag, wohl wissend, dass dies mit Mehrkosten verbunden sei. „Darauf hatte uns der Bestatter hingewiesen.“ Aber was soll’s? Mutter wird schließlich nur einmal beerdigt. So mit...