Schlittschuhlaufen auf dem Kreuzteich

Temperaturen, die weit unter 0 Grad liegen, animieren selten zum Rausgehen. Wenn sich allerdings die Sonne auch so lange von ihrer schönsten Seite zeigt wie heute in Braunschweig, sieht das schon wieder ganz anders aus.

So waren am heutigen Samstag nicht nur die Cafés rund um den Kohlmarkt sowie Schlossplatz gut besucht, sondern auch der Kreuzteich in Riddagshausen. Auch wenn die Feuerwehr nach wie vor davor warnt, Seen und Teiche zu betreten, trauten sich einige Wagemutige auf das Eis.

Eine Familie mit Kindern spielte - wahrscheinlich in Vorfreude auf das Olympia-Finale mit deutscher Beteiligung am Sonntagmorgen - sogar ein kleines Eishockey-Spiel auf dem vereisten Teich. tbo