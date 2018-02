Die Gewinner der Matheolympiade

Die deutschen Sportler waren bei den Olympischen Winterspielen überaus erfolgreich – die Braunschweiger Schüler waren es bei der Matheolympiade, die am vergangenen Wochenende in Göttingen stattfand. Figo Taubensee von der Gaußschule errang einen Anerkennungspreis, Matti Schoss und Hannes Sobottka jeweils einen 1. Preis (beide Martino-Katharineum), Gabriel Tofan einen 1. Preis und Marielle Elfers einen 3. Preis sowie Nils Lennart Bruns einen 3. Preis (alle Wilhelm-Gymnasium). In der Gesamtwertung konnte in diesem Jahr das Felix-Klein-Gymnasium aus Göttingen den begehrten Pokal mit nach Hause nehmen. 230 Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 12 waren zum Landesentscheid angetreten. Die Mathematik-Olympiade ist ein bundesweiter Wettbewerb, an dem jährlich mehr als 125 000 Schüler teilnehmen. Die finanzielle Unterstützung des Wettbewerbs in Niedersachsen sicherte die Stiftung NiedersachsenMetall.

