Trio wird beim Diebstahl von Kleidung erwischt

Zwei Männer und eine Frau werden in einem Kaufhaus der Innenstadt beim Diebstahl von Kleidungsstücken im Wert von 650 Euro erwischt. Sie haben zudem Kleidung bei sich, die in anderen Geschäften gestohlen wurden. Foto: Archiv

Diebstahl von Bekleidung im Wert von etwa 650 Euro wird zwei Männern im Alter von 24 und 16 Jahren und einer 25 Jahre alten Frau vorgeworfen. Nach Polizeiangaben war das Trio am Mittwochabend in einem Kaufhaus in der Innenstadt aufgefallen, nachdem die Drei die Umkleidekabinen aufgesucht hatten. Gleich darauf fanden Mitarbeiter abgerissene Preisetiketten und Sicherungen in den Kabinen. Damit konfrontiert, gaben die Verdächtigen diverse Kleidungsstücke heraus, die zum Teil auch aus anderen Geschäften stammten und gestohlen waren. Die Beschuldigten wurden der Polizei übergeben.