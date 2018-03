Brand in altem Stellwerkhaus am Güterbahnhof

Zu einem Brand am Güterbahnhof rückte am Freitagabend die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Ein altes Stellwerkhäuschen zwischen den Gleisen stand laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr Sebastian Damm in Flammen.

Foto: Jörg Koglin