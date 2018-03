Betrunkener beschädigt parkende Autos

Braunschweig Alkoholkonsum war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag, berichtet die Polizei. Ein 18-Jähriger war mit seinem Fahrzeug zunächst von der Straße Hintern Brüdern nach rechts Richtung Lange Straße gefahren, um gleich danach verkehrswidrig nach links in die Straße An der...