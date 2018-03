Auto fängt Feuer – Carport wird beschädigt

Braunschweig Ein PKW ist am Freitagabend in einem Hinterhof in der Hondelager Straße in Bevenrode gegen 20 Uhr in Brand geraten. Wie Feuerwehr und Polizei berichteten, drohten die Flammen auf ein Haus überzugreifen. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand mit zwei Trupps unter...