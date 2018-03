Eine Messe (fast) nur für Frauen

Die Kreativmesse „handmade“ lockt an diesem Wochenende wieder einige Tausend Besucher in die Stadthalle. Das Motto: Do it yourself! Die Fans des Selbermachens finden bei den rund 170 Ausstellern viele Anregungen und Produkte. Fachhändler, Kreative, Kleinkünstler und Feinkost-Stände aus dem In- und...