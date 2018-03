Kamil (10) beim Stadtputztag: Ohne Müll sieht’s schöner aus

Braunschweig Die Freude am Stadtputz steigt: An zwei Tagen machen 16 780 Braunschweiger mit. Das sind zehn Prozent mehr als 2017.

Wärmer als zuletzt, der Regen hatte am Samstagmorgen auch aufgehört: 16 780 Braunschweiger, vom Kindergartenkind bis zu Senioren, haben zwei Tage die Stadt von achtlos weggeworfenem Müll befreit und mussten demnach auch nirgends festgefrorenen Abfall liegenlassen.

Nachdem Kitas und Schulen schon Freitag im Einsatz waren, hatten sich für Samstag 4332 Braunschweiger angemeldet, darunter Vereine, Freiwilligen Feuerwehren, politische Gruppen, auch Familien und Einzelpersonen. Kurzum: Bei der Fahrt durchs Stadtgebiet waren kurz vor dem Start der Vegetationsperiode überall Menschen zu sehen, die sich an Büschen und Hecken bückten, Unrat von Ufern aufklaubten – und damit zu einem schöneren Stadtbild beitrugen.

„Wir müssen darüber nachdenken, an zusätz- lichen Stellen Müll- behälter aufzustellen.“ Ulrich Markurth, Oberbürgermeister, beim Besuch der Feuerwehr in Broitzem.

„Ohne Müll sieht’s schöner aus!“, fasste der zehnjährige Kamil zusammen, der an der Emsstraße in der Weststadt für saubere Verhältnisse sorgte. Recht hat er, fand nicht nur Sozialpädagogin Anne Zirbeck, die Kamil und Co. begleitete. Ihr Vater Rainer Zirbeck hatte im Jahr 2000 zusammen mit dem damaligen Oberbürgermeister Werner Steffens nach Stuttgarter Vorbild den allerersten Putztag organisiert.

Stadtputztag - Braunschweiger sammeln Müll Stadtputztag - Braunschweiger sammeln Müll Foto: Karsten Mentasti Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Zuletzt sah es ein paar Jahre so aus, als würde das Interesse am Stadtputztag nachlassen, wenn auch auf hohem Niveau. Aber diesmal stieg die Zahl der Teilnehmer im Vergleich zu 2017 um 10,4 Prozent an! Am ungewöhnlichsten war vielleicht die Teilnahme der Gruppe Sea Shepherd, die sich darum kümmert, dass weniger (Plastik-)Müll in die Weltmeere gelangt. Fleißige Müllsammler waren aus Hannover, Göttingen, Peine und anderswo angereist – und haben über Facebook spontane Unterstützung von Braunschweigern erhalten. Klar, dass die Sauberes-Meer-Sympathisanten das Okerufer von Kunststoff- und Papierfetzen und allerlei mehr befreiten.

Klassiker sind weggepfefferte Zigarettenschachteln und Flachmänner. Aber auch Fahrradreifen, Büro-Abfalleimer, Sonnenschirme und Weihnachtsbäume wurden gefunden. Zur Abholung des gesammelten Mülls von 192 Sammelstellen opferten 40 Alba-Büroangestellte und ihren Familien ihre Freizeit. Wie viel Abfall insgesamt zusammengekommen ist, wird Abfallentsorger Alba demnächst berichten.

Oberbürgermeister Ulrich Markurth, der beim Sportverein SC Victoria und bei der Jugendfeuerwehr Broitzem, die ihr 40-jähriges Bestehen feiert, vorbeischaute und deren Engagement lobte, bemerkte nachdenklich: „Wir müssen darüber nachdenken, an zusätzlichen Stellen Müllbehälter aufzustellen.“ Gerade rund um Haltestellen lägen unheimlich viele Coffee-to-go-Becher herum…