Mann zweimal an einem Tag beim Diebstahl erwischt

Braunschweig Ein 42-jähriger wurde am Montagvormittag in einem Lebensmitteldiscounter am Mittelweg beobachtet, wie er Süßes einsteckte, ohne zu bezahlen.

Als er mitbekam, dass seine Tat bemerkt worden war, versuchte er zunächst zu flüchten, so die Polizei, konnte jedoch festgehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei zeigte sich der Mann aggressiv. Gefunden wurde bei ihm weiteres Diebesgut aus dem Markt im Wert von mehr als 100 Euro.

Wenige Stunden darauf, am frühen Nachmittag, wurde der Mann erneut beim Diebstahl beobachtet. Diesmal steckte er in einem Baumarkt an der Fabrikstraße zwei Akkuschrauber im Wert von mehr als 190 Euro in seine Plastiktüte, so die Polizei weiter. Der 42-jährige Ladendetektiv, der die Tat beobachtet hatte, sprach ihn an und verständigte die Polizei. Erneut sei der Beschuldigte aggressiv aufgetreten. Auch hier seien weitere Gegenstände gefunden worden, deren Herkunft noch geklärt werden muss. Er muss mit Verfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls rechnen.