Hundehalter sind gegen Leinenzwang im Mascherode Holz

Dass Mascheroder und Rautheimer Holz zum Naturschutzgebiet werden sollen, ist seit langem bekannt (wir berichteten). An diesem Donnerstag, 15. März, ab 19 Uhr informiert die Stadt alle Interessierten im Bürgerhaus Mascherode über die geplante Verordnung.

Dann werden auch Vertreter der „Interessengemeinschaft Naherholungsgebiet Mascherode, Südstadt, Rautheim“ anwesend sein. Die Initiative hat Einspruch gegen den Verordnungsentwurf eingelegt. Sie sieht vor allem Kinder und Hundebesitzer benachteiligt. Dass Hunde in Zukunft nur noch an einer drei Meter kurzen Leine durch den Wald geführt werden dürfen, ist für Marina Funke der größte Dorn im Auge. Mit Ehemann Rüdiger und ihren beiden Terrier-Mischlingen ist die 53-Jährige vor einigen Jahren vor allem deshalb nach Mascherode gezogen, um die gute Luft und die Natur genießen zu können. Die Opernchorsängerin am Staatstheater probt immer vormittags. Abends stehen Aufführungen an. Mittags und Nachmittags macht sie mit ihren Hunden lange Spaziergänge. Müssten die immer an der Leine gehalten werden, sei dies keine artgerechte Tierhaltung, sagt Marina Funke.

Rund 800 Unterschriften haben sie und weitere Mitglieder der Bürgerinitiative gegen das geplante Naturschutzgebiet gesammelt. Ein Hauptargument: Tierarten, die durch die Verordnung geschützt werden sollen, seien durch freilaufende Hunde nicht bedroht. Hunde, so das Argument, hätten kein Interesse an Fledermäusen, Käfern, Kröten und Spechten. Diese seien durch andere Jäger wie Katzen oder Marder viel stärker bedroht.

Für die Interessengemeinschaft stellt die Verordnung eine weitere Form der Einschränkung und Diskriminierung von Hundehaltern dar. Und auch für Kinder sei das Spielen und Toben im Wald wichtig. Denn Kinder, so das Argument, lernten nur das zu respektieren und zu schützen, was sie auch kennenlernen.

Die Stadt hat bereits auf Einwendungen von Bürgern reagiert. So teilte sie mit, dass ein Großteil der vorhandenen Wege durch den Wald bestehen bleibe, dass ein Naturerfahrungsbereich für Kinder vorgesehen sei und die Ränder von siedlungsnahen Wegen für Bürger und insbesondere Kinder zugänglich bleiben sollten. Inwieweit Bürger, aber auch forstwirtschaftliche Nutzer der Waldgebiete mit den Regelungen zufrieden sein werden, werden die Reaktionen bei der Informationsveranstaltung sicher zeigen.