Gemeinsam über den Glauben sprechen

Braunschweig Zum fünften Pro-Christ-Abend in diesem Jahr lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft Braunschweig am Donnerstag, 15. März, um 19.30 Uhr in ihr Gemeinschaftshaus in der Karlstraße 95 ein. Das Programm des Abends wird aus Leipzig übertragen. „Wir laden unsere Besucher ein, sich mit zentralen Fragen des...