Braunschweig Eine 37-jährige Frau meldete sich am Mittwoch bei der Polizei, um eine sexuelle Belästigung anzuzeigen. Sie berichtete, dass sie am Vortag mittags von einem Mann auf der Schwartzkopffstraße sexuell belästigt worden sei. Gegen 12.15 Uhr sei sie in Höhe des Gartenvereins Sonnenschein in Richtung Salzdahlumer Straße gegangen, als von hinten kommend ein Radfahrer an ihr vorbeifuhr. Der Mann habe dann an einem Baum gehalten und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise.

