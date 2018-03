Zu schnell vor der Schule – Polizei blitzt mehrfach

Braunschweig Die Polizei setzt ihre Geschwindigkeitskontrollen in Braunschweigs Tempo-30-Zonen fort und stellt laut Pressemitteilung weiterhin zahlreiche Verstöße fest. „Auf der Thiedestraße in Rüningen wurden im Bereich der Schule am Montagmorgen zwischen 6.45 und 8.30 Uhr insgesamt 54 Fahrzeuge geblitzt, die erheblich zu schnell waren. Der schnellste fuhr 51 statt der erlaubten 30 km/h“, teilen die Beamten mit. Aufgrund dieses Ergebnisses sei am Mittwochnachmittag erneut an dieser Stelle kontrolliert worden. Nun seien 76 Autofahrer zu schnell gewesen.

