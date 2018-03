Shisha-Bars: Stadt droht mit Schließung

Die Stadtverwaltung – Abteilung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten – sowie Berufsfeuerwehr haben mit dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt erneut Shisha-Bars überprüft. Bereits im Januar waren bei einer Kontrolle unter Federführung der Polizei erhebliche Mängel in Braunschweiger Shisha-Bars festgestellt worden (wir berichteten).

„In keiner der noch bestehenden neun Shisha-Bars, in denen der Gebrauch von Wasserpfeifen angeboten wird, wurden vollständig einwandfreie Betriebszustände und -abläufe festgestellt. Eine Bar hatte nach den Kontrollen am Jahresanfang unterdessen ihren Betrieb eingestellt“, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

„Die vorgefundenen Zustände in den überprüften Shisha-Bars sind vollkommen inakzeptabel“, fasst Ordnungsdezernent Claus Ruppert das Ergebnis zusammen. „Es bestehen erhebliche Gefahren für Gäste und Mitarbeiter. Viele Barbetreiber haben den Ernst der Lage ganz offenbar nicht erkannt. Weitere Nachkontrollen werden deshalb kurzfristig erfolgen. Sofern die vorhandenen Mängel nicht abgestellt und behördliche Anordnungen nicht zeitgerecht umgesetzt werden, kommt in letzter Konsequenz auch die zwangsweise Schließung von Betrieben in Betracht.“

Die Feuerwehr habe die Belastung der Raumluft mit Kohlenmonoxid (CO) in den Gasträumen und den Vorbereitungsbereichen, in denen die Kohle zum Glühen gebracht wird, gemessen. Als gesundheitlich verträglich gelte ein CO-Grenzwert von 30 ppm (parts per million). In fast allen Betrieben sei dieser Grenzwert sowohl in den Gasträumen als auch in den Vorbereitungsbereichen überschritten worden.

Die CO-Belastung der Raumluft werde nicht nur durch das Rauchen der Shisha-Pfeifen verursacht. Weitere Ursache sei, dass in den Vorbereitungsbereichen offenes Feuer ohne geeignete Absaugung oder Abgasführung gehalten werde, um einen glimmenden Kohlevorrat zu erzeugen.

Eine Shisha-Bar habe Konsequenzen aus dem Ergebnis der Januar-Kontrolle gezogen und von Tabak auf sogenannte E-Shishas umgestellt. Dabei würden Aromastoffe ohne Beifügung von Tabak elektrisch verdampft. Die weitere Verwendung von Tabak wurde den Betreibern bei der Kontrolle ab sofort untersagt, erneute Verstöße würden mit Zwangsgeldern von 5000 Euro belegt.