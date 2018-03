Shisha-Bars: Stadt droht mit Schließung

Braunschweig Die Stadtverwaltung hat mit der Feuerwehr und dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt erneut Shisha-Bars überprüft. Bereits im Januar waren bei einer Kontrolle unter Federführung der Polizei erhebliche Mängel in Braunschweiger Shisha-Bars festgestellt worden (wir berichteten). „In keiner der noch bestehenden neun Shisha-Bars, in denen der Gebrauch von Wasserpfeifen angeboten wird, wurden vollständig einwandfreie Betriebszustände und -abläufe festgestellt. Eine Bar hatte nach den Kontrollen am Jahresanfang unterdessen ihren Betrieb eingestellt“, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder