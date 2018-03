Braunschweig Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstag einen 39-jährigen Iraker am Flughafen Frankfurt am Main verhaftet, als dieser sich ins Ausland absetzen wollte. Bei der Ausreisekontrolle an einem Flug nach Erbil/Irak stellte laut Pressebericht ein junger Polizeimeister fest, dass das Amtsgericht Braunschweig seit dem 1. März per Haftbefehl nach dem mutmaßlichen Räuber sucht.

